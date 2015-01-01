Століття Лютневої революції – відповіді на 5 ключових запитань

Основними факторами, які зумовили революційну ситуацію, були: війна (тривала Перша світова, під час якої Російська імперія втратила частину територій), соціально-економічні проблеми, складна ситуація на фронті. А головне – криза влади. Із січня 1916 року до лютого 1917-го в імперії змінилося три прем’єр-міністри, три міністри оборони та шість міністрів внутрішніх справ. На відміну від царського оточення, суспільство було позбавлене можливості впливати на цей процес. Уособленням деструктивної діяльності монаршого оточення став «розпалювач царських лампад» Григорій Распутін. Сучасники по-різному оцінювали ступінь його впливу на імператора та імператрицю, проте безперечним було те, що він дискредитував владу. Зневірившись у можливості усунути Распутіна, політики-консерватори вбили його, однак загалом це мало змінило ситуацію.

2

Що стало приводом для революції?

21 лютого (6 березня) в Петрограді через погодні умови та проблеми на залізничному транспорті виникли перебої з постачанням хліба. Відтак почалися соціальні заворушення, які вже 23 лютого (8 березня) переросли в масові акції протесту під політичними гаслами та загальний страйк. Оскільки 3,5 тисячі петроградських поліцейських не вистачало для наведення ладу, то до наведення порядку залучили армію.

25 лютого (10 березня) Микола ІІ, який перебував у Ставці головнокомандувача, наказав начальнику столичного гарнізону «уже завтра покласти край безладам, які неприпустимі у важких умовах війни».

Голова Державної думи Михайло Родзянко закликав імператора «негайно доручити особі, яка має довіру країни, сформувати новий уряд». Передбачалось, що цей уряд буде відповідальний не лише перед монархом, а й перед Держдумою. У відповідь Микола ІІ видав указ про перерву в засіданнях Державної думи до квітня.