Планета, яка невпинно нагрівається

У XV столітті скінчився Середньовічний теплий період і настав Малий льодовиковий. Він завершився разом із промисловою революцією у середині ХІХ століття. З тих пір наша планета знову почала нагріватися.

97% вчених погоджуються, що на темпи глобального потепління суттєво впливає діяльність людини. Через неї клімат змінюється у 170 разів швидше, ніж через сили природи.