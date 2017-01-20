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20 січня 2017, Київ 16:17
Події

LIVE | Трамп – президент. Як зміняться відносини України і США?

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Прямий ефір 15:40 - 16:00

Гості програми «Ваша Свобода»: Зенон Зававда, журналіст і політичний аналітик, та Олександр Потехін, американіст, головний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України.

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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