Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
16 січня 2017, Київ 15:58
Події

LIVE «Ваша Свобода» | Україна-США: візит Байдена

Дивитись коментарі

Прямий ефір о 15:40

Учасники програми «Ваша Свобода»: Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики; Максим Ялі, політолог-міжнародник; Ганна Гопко, голова комітету Верховної Ради у закордонних справах (скайп)

  • 16x9 Image

    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

    АВТОРА Тwitter RSS

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG