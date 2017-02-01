LIVE | Бої в Авдіївці на тлі мінських переговорів

У Мінську проходить засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі Тим часом лише пополудні російські представники у Спільному центрі з контролю й координації дали письмові гарантії припинення вогню в районі Авдіївки для проведення ремонтних робіт, заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Спеціальна моніторингова місії ОБСЄ заявила, що через відсутність електрики на Верхньокальміуській фільтраційній станції без води і опалення можуть залишитися й окуповані бойовиками Донецьк, Ясинувата і частина Макіївки.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Юрій Гримчак, радник міністра у справах окупованих територій і переселенців; Павло Канигін, кореспондент «Новой газеты» (скайп)