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01 лютого 2017, Київ 16:18
Події

LIVE | Бої в Авдіївці на тлі мінських переговорів

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Прямий ефір 15:40 - 16:00

У Мінську проходить засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі Тим часом лише пополудні російські представники у Спільному центрі з контролю й координації дали письмові гарантії припинення вогню в районі Авдіївки для проведення ремонтних робіт, заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Спеціальна моніторингова місії ОБСЄ заявила, що через відсутність електрики на Верхньокальміуській фільтраційній станції без води і опалення можуть залишитися й окуповані бойовиками Донецьк, Ясинувата і частина Макіївки.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Юрій Гримчак, радник міністра у справах окупованих територій і переселенців; Павло Канигін, кореспондент «Новой газеты» (скайп)

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