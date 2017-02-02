У Донецьку горить ринок і чути обстріли – соцмережі

У Київському районі Донецька горять взуттєва майстерня і господарський ринок, повідомляють користувачі соціальних мереж.

За інформаціє місцевих жителів, бої тривають вже упродовж кількох годин.

Користувачі соцмереж повідомляють про обстріли з важких озброєнь.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що під час обстрілів з боку українських військових у Донецьку поранені близько 10 цивільних. Також, за інформацією донецьких сепаратистів, у результаті обстрілів у Калінінському районі Донецька загинули двоє цивільних.

Між тим голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомляє про продовження обстрілу бойовиками Авдіївки,у результаті чого загинули двоє людей.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів. Загалом від 29 січня, за даними української поліції, внаслідок обстрілів Авдіївки загинула одна людина, 8 мирних жителів поранені. Через обстріли Авдіївка залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком.

Угруповання «ДНР» зі свого боку повідомляло про обстріли низки населених пунктів на непідконтрольній Україні території. Складна гуманітарна ситуація склалася в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Сьогодні бойовики звинуватили українських військових в обстрілах Донецька і Макіївки, внаслідок чого поранені четверо мирних жителів.