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22 грудня 2016, Київ 14:46
Новини | Політика

Російські хакери понад рік відстежували українську артилерію – доповідь

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Російська хакерська група, відома як Fancy Bear, імовірно використовувала шкідливі програми на пристроях з операційною системою Android, щоб відстежувати і цілити в українські артилерійські підрозділи. Про це йдеться у звіті американської компанії з кібербезпеки CrowdStrike.

За цими даними, програма встановлювала зв’язок і географічні дані через зараження пристроїв. Це відбувалося з кінця 2014 до 2016 року, твердять фахівці.

Ця програма є однією з версій програм, які були використані для зламу листування Національного комітету Демократичної партії, стверджує один із засновників компанії CrowdStrike Дмитро Альперович.

У звіті стверджується, що хакерська група Fancy Bear є відповідальною за кібератаку на американських демократів. Компанія CrowdStrike також твердить, що має докази зв’язку хакерів із Fancy Bear із російською державою, що Росія заперечує.

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