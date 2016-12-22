У московському метро четверо людей поранені внаслідок вибуху газу

Щонайменше четверо людей були поранені в результаті вибуху, що стався в московському метро – у підземному переході біля станції «Коломенська». Російські офіційні особи твердять, що вибух був спричинений витоком газу з балона.

За даними рятувальників, балон використовувався зварювальниками, які робили ремонт. Пожежу на місці інциденту швидко загасили.

Станція «Коломенська» після вибуху закривалася на нетривалий час.

Вибухи в межах або поблизу московського метро викликають стурбованість жителів російської столиці, оскільки раніше станції метрополітену були метою терористичних нападів.