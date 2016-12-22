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22 грудня 2016, Київ 14:47
Новини | Міжнародні

До 71 зросло в Росії число померлих через отруєння косметичним засобом

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Російська влада повідомляє про зростання до 71 кількості жертв отруєння косметичним засобом «Глід» (російською – «Боярышник») в Іркутську.

Згідно з останніми даними місцевої влади, всього постраждали понад 100 людей. Станом на ранок 22 грудня, 36 отруєних залишаються в лікарнях, п’ятеро виписані.

У справі про масове отруєння вже заарештовані 12 осіб.

З понеділка в Іркутську діє режим надзвичайної ситуації. У вівторок він запроваджений по всій області. Тимчасово заборонений продаж всіх спиртовмісних нехарчових рідин.

Масове отруєння концентратом для ванн «Боярышник», в якому міститься метиловий спирт, сталося в іркутському мікрорайоні Ново-Леніно. Постраждалі почали звертатися до лікарень з вечора 17 грудня.

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