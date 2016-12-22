Афганістан: 8 людей загинули під час нападу на будинок депутата

Група нападників увірвалася в будинок депутата у афганській столиці Кабулі, в результаті чого загинуло восьмеро людей. За даними місцевої влади, трьох нападників застрелили сили безпеки.

За напад, що розпочався пізно ввечері 21 грудня, взяли відповідальність бойовики-таліби. У своїй заяві вони зазначили, що орієнтувалися на «важливі збори співробітників служби безпеки».

Законодавець Мір Валі, рятуючись від нападу стрибнув з даху будинку, зараз він госпіталізований.

У канцелярії президента Афганістану Ашрафа Гані заявили, що він засудив атаку, в результаті якої загинули двоє членів родини депутата, його охоронці і син іншого депутата парламенту.