До закінчення опалювального сезону перегляду субсидій не буде – Рева

Міністр соціальної політики України Андрій Рева повідомив, що вже призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати до 3200 гривень до кінця опалювального сезону переглядати не будуть, передає урядовий портал.

«До закінчення опалювального сезону, до 30 квітня, субсидії не будуть переглядатися. Людина навіть з більшою заробітною платою буде платити той розмір, який їй призначено», – сказав Рева.

Він також пояснив, як вплине на оплату послуг за комірне підвищення рівня мінімальних заробітних плат.

«Якщо родині прибавлять, умовно кажучи, 500-600 гривень, то сім’я доплатить за житлово-комунальні послуги з цієї суми теж певний відсоток, десь 100-120, до 150 гривень. Так, щоб всі 600 гривень, які додали, сім’я віддала за житлово-комунальні послуги, такого не буде, формульний розрахунок говорить саме про це», – додав міністр.

Наприкінці листопада в уряді повідомили, що 6,5 мільйона домогосподарств в Україні отримують компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг, тобто приблизно 50% від усіх родин.