Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо патрульного, підозрюваного в умисному вбивстві

Прокуратура Києва повідомила про скерування до суду обвинувального акту щодо патрульного поліцейського Сергія Олійника, підозрюваного в умисному вбивстві 17-річного хлопця під час переслідування автомобіля 7 лютого.

«Встановлено, що патрульний поліцейський під час переслідування автомобіля «БМВ», в якому перебувало 4 особи, перевищив службові повноваження та в порушення встановленого законом порядку здійснив постріли з табельної зброї, внаслідок чого 17-річний пасажир автомобіля отримав смертельне вогнепальне поранення», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що Олійнику повідомили про підозру за статтями «умисне вбивство», «замах на умисне вбивство», «перевищення влади або службових повноважень».

22 грудня обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Голосіївського районного суду Києва для розгляду по суті, додали в прокуратурі.

У Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю, внаслідок чого загинув 17-річний юнак.

У поліції пояснили, що патрульні побачили молодих людей, які після вживання алкоголю сіли в автомобіль і поїхали. Через гучномовець вони почали вимагати зупинитися, але водій на це не реагував і продовжив утікати. Після приблизно 40-хвилинної погоні через усе місто поліцейські відкрили попереджувальний вогонь. Також унаслідок цього інциденту постраждав один поліцейський.

Сергій Олійник від 2 березня перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Так само під домашнім арештом і водій автомобіля Ростислав Храпачевський, підозрюваний в опорі патрульному поліцейському.