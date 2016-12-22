Росія: у Москві триває церемонія прощання з убитим в Анкарі послом Андрієм Карловим

У російській столиці Москві на території Міністерства закордонних справ у четвер відбувається церемонія прощання з послом Росії в Туреччині Андрієм Карловим, який був убитий в Анкарі 19 грудня.

У жалобній церемонії візьме участь президент Росії Володимир Путін, який переніс на один день призначену на четвер щорічну велику прес-конференцію.

Після громадянської панахиди патріарх Московський і всієї Росії Кирило проведе відспівування загиблого в храмі Христа Спасителя.

Напередодні президент Путін підписав указ про присвоєння Карлова звання героя Росії посмертно.

19 грудня 22-річний поліцейський (за деякими повідомленнями – колишній) із загону спецпризначення Мевлют Мерт Алтинташ застрелив на фотовиставці «Росія очима турків» у столиці Туреччини Анкарі посла Росії Андрія Карлова. Алтинташ назвав свої дії помстою за дії Росії в Сирії.

Нападника було вбито під час операції поліції. Слідчий комітет Росії кваліфікував убивство посла як «акт міжнародного тероризму».