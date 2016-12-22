Конституційний суд переніс розгляд справи щодо е-декларування

Конституційний переніс розгляд конституційності електронного декларування доходів чиновників. Засідання у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України не відбулося, бо жоден з ініціаторів подання не з’явився.

«На жаль, не з’явилася сторона ініціаторів конституційного подання, враховуючи те, що існує принцип змагальності сторін в процесі, позицію ініціаторів конституційного подання теж необхідно знати для того, щоб ухвалити рішення у справі. Відповідно, Конституційний суд прийняв рішення про те, що засідання буде перенесено», – зазначила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

Причина неявки народних депутатів невідома. Засідання мало відбутися у формі усного слухання.

«Відповідно до закону про Конституційний суд, то безумовно вирішення цього питання мало відбутися раніше, а оскільки народні депутати заявляли, що треба розглянути це питання невідкладно, які причини спонукали відкладати розгляд цього питання нам не відомі», – зауважив постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Анатолій Селіванов.

Депутати просять визнати неконституційними низку положень закону «Про запобігання корупції», що стосується введення електронного декларування, і статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою запровадження кримінальна відповідальність за надання свідомо недостовірних відомостей у декларації про доходи.

48 народних депутатів – здебільшого з «Опозиційного блоку» – звернулися до Конституційного суду з поданням у грудні 2015 року. Народні обранці вважають, що електронне декларування буде порушувати конституційні принципи верховенства права, законності, індивідуальної відповідальності, заборони втручання в особисте життя та конфіденційної інформації. Зокрема, йдеться про те, що декларації посадовців будуть викладені у відкритому цілодобовому доступі на одному з державних сайтів. Також під критику парламентарів потрапили статті, що зобов’язують декларувати недобудови, а також статті про покарання до двох років позбавлення волі за надання недостовірної інформації.