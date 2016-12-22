Під час знесення МАФів у Києві постраждало 5 людей – поліція

Під час демонтажу МАФів у Києві постраждало п’ятеро людей – троє цивільних та двоє правоохоронців, повідомляє сайт столичної поліції 22 грудня.

«Близько 150 правоохоронців заступили на охорону громадського порядку на вулиці Політехнічній. Коли на місце прибула спецтехніка, власники МАФів заблокували її, а відтак виник конфлікт між підприємцями та представниками благоустрою. Невдовзі на місце події прибув народний депутат України із групою осіб. Аби не допустити фізичного протистояння та масової бійки, правоохоронці вимушені були втрутитися у ситуацію. У результаті демонтажні роботи не проводили і через деякий час учасники подій розійшлися», – йдеться в повідомленні.

Наразі в поліції вирішують питання щодо правової кваліфікації подій.

Останніми роками в столиці триває боротьба зі стихійним розміщенням торговельних кіосків у невідведених для цього місцях, або за відсутності необхідної документації. Часто демонтаж комунальними службами так званих МАФів (малих архітектурних форм) закінчується сутичками і протестами.