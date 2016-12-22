Мінкульт назвав ксенофобською провокацією напад на могилу цадика Нахмана

Міністерство культури України назвало провокацію ксенофобського характеру осквернення синагоги на могильному комплексі цадика Нахмана в Умані. Про це йдеться в заяві міністерства у четвер.

«Цей зухвалий провокаційний ксенофобський вчинок був невипадково здійснений саме зараз, коли не тільки внутрішньоукраїнська ситуація не дає підстав для зародження чи тим більше прогресування тенденції щодо поглиблення антисемітських проявів, але й налагоджується небачений до цього часу рівень порозуміння та співпраці між Україною та Ізраїлем… Вчинення ксенофобського акту в Умані може бути розцінено як свідома провокація та одна зі спроб, спрямованих на підрив стратегічного партнерства між Українською та Єврейською державами», – йдеться в заяві.

У Мінкульті заявили, що Україна була, є і буде полірелігійною та поліконфесійною країною з проявом толерантності та взаємної поваги.

21 грудня невідомі облили фарбою червоного кольору вхід до могильного комплексу цадика Нахмана в Умані на Черкащині. У Національній поліції України заявили, що розслідують інцидент як «порушення рівноправності через релігійні переконання». Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що для розслідування до Умані має вирушити група фахівців з Києва.

Посольство Ізраїлю в Україні висловило сподівання на ретельне розслідування і покарання винних в оскверненні могили цадика Нахмана.

В Умані похований цадик (праведник) Нахман, його могила – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників так званої брацлавської течії хасидизму.