Усі обмеження в роботі «Приватбанку» до кінця дня будуть зняті – голова правління

Всі обмеження в роботі націоналізованого «Приватбанку» до кінця сьогоднішнього дня будуть зняті, повідомив на брифінгу у четвер голова правління фінансової установи Олександр Шлапак.

«Протягом трьох останніх днів, коли працювала тимчасова адміністрація, були накладені обмеження на діяльність банку. Однак сьогодні рішенням правління всі ці обмеження зняті. Усі наші клієнти зможуть вже до кінця дня отримати повний набір послуг, який раніше надавався «Приватбанком». Будуть розблоковані кореспондентські рахунки, відновлено нарахування відсотків, буде працювати система SWIFT в належному режимі, будуть видаватися кредити овердрафт і так далі», – повідомив Олександр Шлапак.

Шлапак, якого представив як очільника «Приватбанку» міністр фінансів Олександр Данилюк, також заявив, що держава сформувала наглядову раду банку з двох своїх представників, представників міжнародних фінансових організацій, а також міжнародних банківських експертів.

Уряд на позачерговому засіданні 18 грудня ухвалив рішення передати в 100-відоткову державну власність найбільший в Україні банк «Приватбанк».

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект «Про банки й банківську діяльність» щодо «посилення захисту вкладників «Приватбанку». Порошенко наголосив, що держава «гарантує клієнтам «Приватбанку» недоторканність і цілісність їхніх грошей». Він також закликав клієнтів «Приватбанку» зберігати спокій.