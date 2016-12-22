Рада відхилила законопроект про відшкодування збитків за зруйноване житло на Донбасі

Верховна Рада України у четвер відхилила проект закону про відшкодування збитків за зруйноване або пошкоджене під час проведення антитерористичної операції приватне житло на території Луганської та Донецької областей. За законопроект представників фракцій «Блок Петра Порошенка», «Опозиційний блок», та «Самопоміч» у першому читанні проголосували 130 із 328 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Парламент відхилив також альтернативний до нього проект закону, ініціатором якого є представники «Опозиційного блоку». За нього проголосували 83 із 329 зареєстрованих народних депутатів.

Після цього депутати ще кілька разів намагалися повернути законопроекти у профільний комітет для підготовки на повторне перше читання, але пропозиція не була підтримана.

Під час обговорення законопроектів ряд депутатів обурювалися цією законодавчою ініціативою загалом, наголошуючи, що всі збитки має відшкодовувати держава-агресор.

Законопроектом пропонувалося відшкодовувати збитки за зруйноване житло на Донбасі протягом 2016-2017 років за рахунок коштів державного бюджету. Кому і скільки відшкодовувати мала б визначати спеціально створена комісія, за винятком населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Противники ухвалення законопроекту заявляли, що відшкодовувати має не держава Україна, а країна-агресор, через дії якої і сталися ці руйнування.

Збройний конфлікт на сході України триває від квітня 2014 року. Влада України оголосила про проведення антитерористичної операції проти підтримуваних Росією сепаратистів на території Донецької і Луганської областей. Влада Росії неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.

Харківська правозахисна група, що входить до складу Коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі», провела моніторинг, в результаті якого вдалося зібрати інформацію щодо понад 1000 випадків знищення будинків внаслідок обстрілів. У звіті йшлося, що практично всі місцеві дороги, як на підконтрольних українські владі, так і на окупованих територіях, було зруйновано кулями та вибухівкою, а також через рух тяжкої артилерії.