За минулу добу на Донбасі 11 військових поранені – Мотузяник

За минулу добу в зоні бойових дій на Донбасі загиблих серед українських військових немає, 11 були поранені, повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За словами речника, усі військовослужбовці зазнали поранень на світлодарській дузі внаслідок обстрілів з боку проросійських сепаратистів.

Як повідомив речник АТО, бойовики під час обстрілів масово застосовують важке озброєння, зокрема міни і артснаряди.

Раніше сьогодні у штабі української воєнної операції на Донбасі повідомили про 24 обстріли позицій українських військових на всіх оперативних напрямках з боку бойовиків.

В угрупованні «ДНР» заявили, що українські військові напередодні випустили понад 200 снарядів в бік підконтрольних бойовикам територій і здійснили 970 обстрілів. Сепаратисти також звинуватили ЗСУ в обстрілі КПП «Майорськ». Луганські бойовики стверджують, що українські військові ведуть в четвер бої в районі Дебальцева, а за минулу добу провели 15 обстрілів, підконтрольних угрупованню «ЛНР» територій.

На лінії контакту сторін між вільною й окупованою частинами Донбасу вже кілька разів проголошували режим припинення вогню, востаннє з 15 вересня, але він щоразу порушувався. Cторони конфлікту звинувачують одна одну у порушенні режиму тиші.