Суд окупованого Криму залишив проукраїнського активіста Балуха під вартою до 6 січня

Верховний суд окупованого Криму залишив під вартою до 6 січня проукраїнського активіста Володимира Балуха, не задовольнивши апеляцію сторони захисту щодо запобіжного захисту. Як передає «Крим.Реалії», таке рішення суд ухвалив на засіданні 22 грудня.

Адвокат активіста Тарас Омельченко заявив, що приналежність Балуху виявлених боєприпасів не встановлена, відбитків пальців підсудного на них немає, а обшук проводився з істотними порушеннями кримінально-процесуальних норм.

За словами адвоката, доступ на горище міг мати кожен, а виявлення боєприпаси зафіксував тільки один свідок за відсутності Балуха. Також адвокат звернув увагу, що органи ФСБ отримали санкцію на огляд ще в жовтні, і не зрозуміло, чому вони зволікали з обшуком.

Сам Володимир Балух під час засідання сказав, що йому потрібна медична допомога через умови утримання.

«У мене бронхіт, дихати в камері на 12 нар, де знаходиться 34 чоловік, дуже важко», – зазначив він. Також в розмові з адвокатом чоловік поскаржився на високу температуру.

У свою чергу, представник сторони обвинувачення заявив, що Балух раніше ухилявся від виконання рішення суду і тому його варто залишити під арештом. Інших аргументів обвинувачення не висунуло.

Російська ФСБ у Криму затримала Володимира Балуха вранці 8 грудня. За повідомленням його дружини, співробітники ФСБ з’явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району Криму. Обшуки тривали 4 години в будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, було виявлено 90 патронів і кілька тротилових шашок. Наразі Балух перебуває в СІЗО.

Підконтрольна Кремлю влада Криму зажадала від Володимира Балуха зняти встановлену 29 листопада на стіні його будинку в селі Серебрянка Роздольненського району табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

За даними Кримської правозахисної групи з посиланням на самого Володимира Балуха, увага до нього з боку поліції обумовлена його проукраїнської позицією.