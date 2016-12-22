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22 грудня 2016, Київ 21:50
Новини | Політика

НСЖУ вручила премію за свободу слова, лауреатом якої став Микола Семена

Національна премія за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка

Національна премія за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка

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Національна спілка журналістів України вручила премію за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка, лауреатом якого цього року став кримський журналіст, автор Радіо Свобода і Крим.Реалії Микола Семена. Церемонія нагородження відбулася в Києві на пленумі НСЖУ.

Перший секретар НСЖУ Сергій Томіленко, оголошуючи ім’я лауреата, сказав, що Микола Семена удостоєний цієї найвищої в Україні журналістської нагороди за мужнє відстоювання принципів свободи слова й інформування українців, а також всього світу про те, що насправді відбувається в анексованому Криму.

У зв’язку з тим, що російські силовики забороняють Семені залишати територію анексованого Криму, нагороду прийняв керівник проекту української служби Радіо Свобода Крим.Реалії Володимир Притула. Він передав слова подяки Миколи Семени журналістській спільноті України і сказав, що той розцінює нагороду як підтримку всіх кримських журналістів, які чесно виконують свій професійний обов’язок.

У кінці листопада кримського журналіста Миколу Семену нагородили європейською премією імені Павла Шеремета. Але приїхати на її вручення до Брюсселя журналіст не зміг, оскільки йому заборонений виїзд із Криму.

Навесні в Криму відбулися масові обшуки, в тому числі, у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з Крим.Реалії. Проти автора Радіо Свобода Миколи Семени порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Російське слідство заборонило йому залишати півострів.

Захист Миколи Семени, міжнародна і європейська федерації журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, позитивної відповіді поки що домогтися не вдалось.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, зокрема, журналіста Миколи Семени, і закликало припинити тиск на нього.

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