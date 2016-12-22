НСЖУ вручила премію за свободу слова, лауреатом якої став Микола Семена

Національна спілка журналістів України вручила премію за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка, лауреатом якого цього року став кримський журналіст, автор Радіо Свобода і Крим.Реалії Микола Семена. Церемонія нагородження відбулася в Києві на пленумі НСЖУ.

Перший секретар НСЖУ Сергій Томіленко, оголошуючи ім’я лауреата, сказав, що Микола Семена удостоєний цієї найвищої в Україні журналістської нагороди за мужнє відстоювання принципів свободи слова й інформування українців, а також всього світу про те, що насправді відбувається в анексованому Криму.

У зв’язку з тим, що російські силовики забороняють Семені залишати територію анексованого Криму, нагороду прийняв керівник проекту української служби Радіо Свобода Крим.Реалії Володимир Притула. Він передав слова подяки Миколи Семени журналістській спільноті України і сказав, що той розцінює нагороду як підтримку всіх кримських журналістів, які чесно виконують свій професійний обов’язок.

У кінці листопада кримського журналіста Миколу Семену нагородили європейською премією імені Павла Шеремета. Але приїхати на її вручення до Брюсселя журналіст не зміг, оскільки йому заборонений виїзд із Криму.

Навесні в Криму відбулися масові обшуки, в тому числі, у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з Крим.Реалії. Проти автора Радіо Свобода Миколи Семени порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Російське слідство заборонило йому залишати півострів.

Захист Миколи Семени, міжнародна і європейська федерації журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, позитивної відповіді поки що домогтися не вдалось.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, зокрема, журналіста Миколи Семени, і закликало припинити тиск на нього.