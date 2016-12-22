Голова Міненерговугілля очікує виплати боргів із зарплати перед держшахтами до 1 січня

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив про намір міністерства погасити борги із заробітної плати перед шахтарями державних вугледобувних підприємств до 1 січня 2017 року.

«Закон 4744 (законопроект про виділення додатково 450 млн гривень дотацій державних вуглевидобувних підприємствах – ред.) дав можливість повністю виконати всі зобов'язання перед шахтарями. Тепер можна з упевненістю сказати, що до 1 січня 2017 року погашені всі державні зобов'язання перед шахтарями», – заявив Насалик.

За його словами, на сьогодні така заборгованість складає 600 мільйонів гривень.

22 грудня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроект, згідно з яким у державному бюджеті 2016 року фінансова підтримка державних вугільних шахт на покриття собівартості видобутку вугілля збільшена на 450 мільйонів гривень – до 700 мільйонів.

Раніше парламент у держбюджеті на 2017 рік передбачив 870 мільйонів гривень за програмою підтримки державних вугледобувних підприємств шляхом часткової компенсації витрат на видобуток вугілля.