Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
22 грудня 2016, Київ 21:51
Новини | Економіка

Голова Міненерговугілля очікує виплати боргів із зарплати перед держшахтами до 1 січня

Дивитись коментарі

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив про намір міністерства погасити борги із заробітної плати перед шахтарями державних вугледобувних підприємств до 1 січня 2017 року.

«Закон 4744 (законопроект про виділення додатково 450 млн гривень дотацій державних вуглевидобувних підприємствах – ред.) дав можливість повністю виконати всі зобов'язання перед шахтарями. Тепер можна з упевненістю сказати, що до 1 січня 2017 року погашені всі державні зобов'язання перед шахтарями», – заявив Насалик.

За його словами, на сьогодні така заборгованість складає 600 мільйонів гривень.

22 грудня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроект, згідно з яким у державному бюджеті 2016 року фінансова підтримка державних вугільних шахт на покриття собівартості видобутку вугілля збільшена на 450 мільйонів гривень – до 700 мільйонів.

Раніше парламент у держбюджеті на 2017 рік передбачив 870 мільйонів гривень за програмою підтримки державних вугледобувних підприємств шляхом часткової компенсації витрат на видобуток вугілля.

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG