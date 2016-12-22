Мінкультури внесло до реєстру пам’яток України понад півтисячі об’єктів

Міністерство культури України видало накази про внесення 537 об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Найбільше пам’яток, які охороняються державою, є у Дніпропетровській області – 469 та в місті Києві – 33. Також у наказі фігурують пам’ятки в Одеській, Харківській, Полтавській області, Сумській, Хмельницькій, Львівській та Херсонській областях.

Зокрема статус пам’ятки із внесенням до реєстру отримав Київський річковий вокзал. Раніше експертна комісія Мінкульту визнала будівлю такою, що підлягає внесенню до держреєстру після доручення попереднього міністра культури В’ячеслава Кириленка. Він доручив вивчити таку можливість після публікації сюжету програми «Схеми» про анонсовану реконструкцію Річкового вокзалу, який перебуває у власності компанії, пов’язаної з колишнім головою Держкомпідприємництва Михайлом Бродським і депутатом парламенту від «Опозиційного блоку» Нестором Шуфричем.

За даними Мінкульту, до кінця цього року обласні та міські адміністрації повинні привести у відповідність до наказів облікову документацію вказаних пам’яток, проінформувати їхніх власників про занесення об’єктів до держреєстру та забезпечити укладення охоронних договорів.

Раніше заступниця міністра Тамара Мазур у коментарі програмі «Схеми» заявляла, що серед внесених до реєстру пам’яток буде і будинок Підгорського на Ярославовому валу у Києві (так званий «Замок барона»). Проте у додатках до двох наказів від 6 та 16 грудня його не виявилося. Як повідомили «Схемам» у прес-службі Мінкультури, через «деякі документальні процедури» саме цей об’єкт з’явиться вже у наступних наказах.

Поповнення державного реєстру нерухомих пам’яток України відбулося вперше за два роки.