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22 грудня 2016, Київ 21:50
Новини | Політика

Міноборони: бойовики вранці двічі атакували українські позиції на Світлодарській дузі

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 22 грудня 2016 року

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 22 грудня 2016 року

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Незаконні збройні формування вранці 22 грудня двічі намагалися штурмувати позиції українських військових на донецькому напрямку біля Світлодарська, повідомляє Міністерство оборони України.

«Із 09:00 до 09:45 терористичні угруповання чисельністю до одного взводу здійснили спробу вибити підрозділи Збройних сил України із займаних позицій. Отримавши відсіч, ворог повторно здійснив спробу штурму», – йдеться в повідомлення Міноборони.

У відомстві додали, що всі атаки відбиті, «противник змушений був відступити».

Втрат серед особового складу Збройних сил України немає, заявили в Міноборони.

Тим часом, перший заступник СММ ОБСЄ в Україні Олександр Гуґ заявив, що спостерігачі місії фіксують збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі, половина з яких припадає на район Світлодарська.

У минулі вихідні проросійські бойовики на Донбасі почали масований обстріл районів поблизу міста Світлодарськ і його околиць. У перший день атаки бойовиків у Міноборони повідомили про п’ятьох загиблих українських військових і поранення ще шести. За останні дні Світлодарська дуга залишається однією з найгарячіших точок в зоні бойових дій на Донбасі.

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