Міноборони: бойовики вранці двічі атакували українські позиції на Світлодарській дузі

Незаконні збройні формування вранці 22 грудня двічі намагалися штурмувати позиції українських військових на донецькому напрямку біля Світлодарська, повідомляє Міністерство оборони України.

«Із 09:00 до 09:45 терористичні угруповання чисельністю до одного взводу здійснили спробу вибити підрозділи Збройних сил України із займаних позицій. Отримавши відсіч, ворог повторно здійснив спробу штурму», – йдеться в повідомлення Міноборони.

У відомстві додали, що всі атаки відбиті, «противник змушений був відступити».

Втрат серед особового складу Збройних сил України немає, заявили в Міноборони.

Тим часом, перший заступник СММ ОБСЄ в Україні Олександр Гуґ заявив, що спостерігачі місії фіксують збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі, половина з яких припадає на район Світлодарська.

У минулі вихідні проросійські бойовики на Донбасі почали масований обстріл районів поблизу міста Світлодарськ і його околиць. У перший день атаки бойовиків у Міноборони повідомили про п’ятьох загиблих українських військових і поранення ще шести. За останні дні Світлодарська дуга залишається однією з найгарячіших точок в зоні бойових дій на Донбасі.