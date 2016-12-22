У Москві помер внук Сталіна Євген Джугашвілі

У Москві помер онук голови Ради міністрів СРСР Йосипа Сталіна, 80-річний Євген Джугашвілі. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на медиків.

За повідомленнями, йому стало зле просто на вулиці, перехожі викликали швидку, але медики не встигли врятувати Євгена Джугашвілі.

Про причини його смерті наразі не повідомляють.

Євген Джугашвілі народився у родині старшого сина Сталіна Якова. У радянські часи його життя було пов’язане з військовою службою, після розпаду СРСР він зайнявся політикою.

У 1990-му році Євген Джугашвілі зіграв свого діда у фільмі «Яків, син Сталіна», також він брав участь у зйомках документальних фільмів.

Євген Джугашвілі мав громадянство Росії та Грузії.

Крім Якова, у радянського лідера було двоє дітей – син Василь і дочка Світлана. Сталін також виховував прийомного сина Артема Сергеєва.