Рада схвалила закон про амністію учасників бойових дій

Верховна Рада України на засіданні 22 грудня схвалила законопроект про проведення амністії в 2016 році, який поширюється, зокрема, на учасників бойових дій на сході країни. Документ ухвалений 226 голосами із пропозиціями президента Петра Порошенка.

Закон передбачає оголошення амністії учасників бойових дій, осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції на Донбасі, учасників бойових дій, інвалідів війни.

«Від відбування покарання звільняються особи, визнані винними, а також щодо яких є рішення судів, але вони не набрали чинності, за особливо тяжкі злочини, якщо це не діяння, передбачені нормами статей 408, 410, 411 Кримінального кодексу (розділ, що стосується злочинів проти встановленого порядку несення військової служби), якщо вони захищали суверенітет, незалежність, територіальну цілісність України, які безпосередньо брали участь в АТО, отримали статус учасника бойових дій», - йдеться в документі.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і підлягає виконанню протягом трьох місяців.

Верховна Рада ухвалила цей закон у цілому 7 липня 2016 року, однак президент Порошенко ветував його через неузгодженість термінології.