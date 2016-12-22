У Кремлі визнають право Навального на участь у виборах президента

У Кремлі заявляють, що балотуватися на виборах президента Росії може будь-який громадянин країни, який відповідає вимогам Конституції. Так речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував питання про законність участі опозиціонера Олексія Навального у президентських виборах у 2018 році.

«У Конституції у нас прописаний перелік критеріїв, яким має відповідати громадяни Росії, щоб висуватися на президента. Будь-який громадянин, якщо він відповідає критеріям, це його право висуватися на цю посаду», – заявив Пєсков, якого цитує «Дождь».

Раніше у Кремлі заявляли, що «ніяк» не ставляться до наміру Навального висунути свою кандидатуру на виборах.

Згідно з Конституцією Росії, у виборах президента може брати участь будь-який громадянин не молодше 35 років, який постійно проживає у Росії не менше 10 років.

21 грудня голова Держдуми Росії В’ячеслав Володін відкинув законність участі Олексія Навального у виборах президента. За словами Володіна, Навальний «вводить людей в оману», говорячи про намір висуватися на посаду президента.

Олексій Навальний був позбавлений права брати участь у виборах після того, як йому було винесли обвинувальний вирок у справі «Кировлеса». Однак у листопаді Верховний суд Росії скасував вирок, виконуючи рішення Європейського суду з прав людини. Справа зараз повторно слухається у російському Кірові. Якщо Олексія Навального знову засудять, він знову втратить право балотуватися. Однак, як наголошує опозиціонер, який заявив про намір висуватися на посаду президента минулого тижня, наразі закон не забороняє його участі у виборах.

В ефірі Радіо Свобода 20 грудня Навальний заявив, що виступає за те, щоб визначити єдиного опозиційного кандидата на посаду майбутнього президента Росії.

Вибори президента пройдуть у Росії мають відбутися у 2018 році.