Порошенко обговорив з Меркель загострення під Світлодарськом і націоналізацію «Приватбанку»

Президент України Петро Порошенко провів у четвер телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час якої, серед іншого, обговорив загострення ситуації з обстрілами з боку бойовиків під Світлодарськом на Донеччині та націоналізацію найбільшого в Україні банку «Приватбанк». Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

«Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема спробу наступу, яку намагалися здійснити російські бойовики під Світлодарськом. Петро Порошенко і Ангела Меркель наголосили на важливості припинення вогню на Донбасі та негайного звільнення українських заручників…Ангела Меркель також відзначила сміливе і необхідне рішення української влади з націоналізації «Приватбанку», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що сторони також порушили тему завершення всіх процедур для надання українцям безвізового режиму. Також Петро Порошенко висловив співчуття німецькому народу через теракт на різдвяному ярмарку в Берліні.

В апараті канцлера чи уряду Німеччини про цю розмову ще не повідомляли.

Остання телефонна розмова Порошенко і Меркель, про яку повідомляли офіційні джерела, відбулася 12 грудня. Тоді, як повідомлялось, ішлося про порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню на Донбасі.

Німеччина є однією з вирішальних країн Європейського союзу, позиція якої важлива для визначення позиції всього Євросоюзу до України і до її підтримки, зокрема, у протистоянні агресії Росії.