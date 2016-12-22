Американські дрони прибули до України несвоєчасно – керівник проекту «Аеророзвідка»

США передали дрони Raven для потреб Збройних сил України із запізненням, не тоді, коли українська сторона потребувала цього типу озброєнь. Так прокоментував ситуацію із забезпеченням ЗСУ безпілотними літальними апаратами виробництва США радник начальника генерального штабу ЗСУ, керівник проекту «Аеророзвідка» Натан Хазін у розмові з Радіо Свобода.

За його словами, за наявності у російського агресора потужної системи радіоелектронної боротьби і розвідки, американські дрони можуть бути заслабкими.

«Те, що ми отримали (від США – ред.), ми мали отримати ще у 2014 році або на початку 2015 року. На той час, що ми замовляли дрони, це могло бути дуже актуально, але зараз ми маємо таке становище, коли ворог має потужну систему радіоелектронної боротьби. І використання у тому наборі і складі засобів, що ми отримали БПЛА (безпілотні літальні апарати – ред.), може бути одноразовим. З іншого боку, ми свою систему напрацьовуємо і маємо відповідних фахівців, які знають, як використати американські дрони», – зазначив Хазін.

Він також повідомив, що на сьогодні Україна має власні розробки системи електронної розвідки та боротьби, а також готує фахівців, які працюють у цій сфері.

Хазін також поінформував, що співпраця між українськими та американськими військовими експертами продовжується.

Раніше агенція Reuters опублікувала статтю, в якій з посиланням на представників українських військових, зокрема Натана Хазіна, стверджувалося, що отримані від США безпілотники є неефективними для використання у конфлікті на Донбасі.

Влітку США передали Україні безпілотники загальною вартістю понад 12 мільйонів доларів.