Трамп і Нетаньягу закликають США ветувати резолюцію ООН щодо Ізраїлю

Обраний президент США Дональд Трамп підтримує заклик ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу щодо ветування проекту резолюції ООН з вимогою до Ізраїлю припинити спорудження поселень на території, де палестинці хочуть створити державу.

22 грудня Трамп заявив, що на резолюцію Ради безпеки ООН щодо Ізраїлю має бути накладене вето.

Заява Дональда Трампа з’явилася за кілька годин після того, як Біньямін Нетаньягу закликав США ветувати цю резолюцію.

У запропонованому Єгиптом 21 грудня проекті резолюції міститься вимога до Ізраїль «негайно і повністю припинити будь-яку діяльність щодо поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим».

Рада безпеки ООН має голосувати за проект цієї резолюції у четвер ввечері.

Палестинці розглядають Східний Єрусалим як столицю майбутньої палестинської держави.

Ізраїль вважає весь Єрусалим своєю столицею.