Ґюлен засуджує вбивство російського посла у Туреччині

Ісламський проповідник Фетхуллах Ґюлен засуджує вбивство посла Росії у Туреччині і заявляє, що вбивця дипломата не пов’язаний з його організацією.

«Якщо навіть Росія, яка сприймає цей інцидент надзвичайно серйозно, відкидає такі заяви, турецька влада не може переконувати світ щодо цих звинувачень», – заявив Ґюлен у відеозверненні, записаному 21 грудня.

У середу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що поліцейський, який застрелив російського посла в Анкарі, був членом мережі релігійного проповідника Фетхуллаха Ґюлена.

Влада Туреччини вважає послідовників релігійного проповідника Фетхуллаха Ґюлена, який живе у США, «терористичною мережею Ґюлена» чи «FETÖ».

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав держсекретареві США Джону Керрі у телефонній розмові, що «Туреччина і Росія знають, що організація Ґюлена стоїть за атакою», жертвою якої став російський посол Андрій Карлов.

Туреччина вже майже півроку у зв’язку з невдалою липневою спробою державного перевороту вимагає екстрадиції Ґюлена, який живе у вигнанні в американському штаті Пенсильванія. Міністерство юстиції США наполягає на наданні переконливих доказів вини Ґюлена, перш ніж виконати прохання Анкари.

19 грудня 22-річний поліцейський (за деякими повідомленнями – колишній) із загону спецпризначення Мевлют Мерт Алтинташ застрелив на фотовиставці «Росія очима турків» у столиці Туреччини Анкарі посла Росії Андрія Карлова. Алтинташ назвав свої дії помстою за дії Росії в Сирії.

Нападника було вбито під час операції поліції. Слідчий комітет Росії кваліфікував убивство посла як «акт міжнародного тероризму».