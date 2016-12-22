Нацрада оштрафувала радіо «Шансон» через пісню про російський флот

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення вирішила оштрафувати телерадіокомпанію «Шансон» на 25% суми ліцензійного збору «за трансляцію пісні про військово-морський флот країни-агресора» – 294 360 гривень.

Як повідомляє Нацрада, таке рішення ухвалили 22 грудня за результатами позапланової перевірки компанії.

У Нацраді нагадали, що під час моніторингу 2 листопада в ефірі мовника зафіксували трансляцію музичного твору Дениса Майданова «Тихий океан», «у тексті якого є елементи пропаганди агресивних дій, а саме популяризація і пропаганда військово-морського флоту держави-агресора, зокрема такі рядки: «Недели похода – такая работа есть Родине верно служить. Наш пеленг не пуст – боевое дежурство, а море штормит и штормит. Награды и ранги не те на гражданке, там здешних не встретишь красот. Стена рук и спин настоящих мужчин – Российский Военный Морфлот!».

Таким чином була порушена частина друга статті шостої (не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди) закону України «Про телебачення і радіомовлення».

«Це є безпрецедентний факт, коли в українському радіопросторі лунає пісня, яка прославляє російський флот в час, коли з цією країною фактично йде війна», – заявив член Національної ради Сергій Костинський.

Він додав, що це вже другий подібний випадок зафіксований в ефірі радіо «Шансон». Минулого разу Національна рада зважила на пояснення ситуації ведучою програм, яка припустилася такої помилки, і компанії тоді оголосили попередження.