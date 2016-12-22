В ООН відклали резолюцію із закликом до Ізраїлю не будувати поселень

Єгипет відклав внесення проекту резолюції Ради безпеки ООН, що закликає до припинення будівництва Ізраїлем поселень на землі палестинців.

Раніше 22 грудня обраний президент США Дональд Трамп підтримав заклик прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до Вашингтона щодо запровадження вето на проект резолюції ООН. Він заявив, що резолюція Ради безпеки ООН щодо Ізраїлю має бути ветована.

Заява Дональда Трампа з’явилася за кілька годин після того, як Біньямін Нетаньягу закликав США ветувати цю резолюцію.

У запропонованому Єгиптом 21 грудня проекті резолюції міститься вимога до Ізраїль «негайно і повністю припинити будь-яку діяльність щодо поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим».

Рада безпеки ООН мала голосувати за проект цієї резолюції у четвер ввечері.

Палестинці розглядають Східний Єрусалим як столицю майбутньої палестинської держави.

Ізраїль вважає весь Єрусалим своєю столицею.