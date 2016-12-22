Сирійська армія заявляє про повний контроль над Алеппо

Представники сирійської армії заявляють, що повністю взяли під контроль місто Алеппо після того, як звідти була евакуйована остання група повстанців.

Сирійське державне телебачення повідомляє, що остання група повстанців та їхні родини були евакуйовані з невеличкого ексклаву східного Алеппо 22 грудня, після чого місто повністю перейшло під контроль урядових військ та їхніх союзників.

Ахмед Корра Алі, представник повстанської групи «Ахрар аш-Шам» підтвердив, що «останній конвой залишив контрольований повстанцями район».

Згідно з повідомленням Міжнародного комітету Червоного Хреста, починаючи з минулого тижня зі східної частини Алеппо евакуювали близько 30 тисяч людей.

Евакуацію проводили в умовах дії угоди про перемир’я, досягнутої за посередництва Росії і Туреччини, після того, як сили президента Сирії Башара аль-Асада і їхні союзники витіснили повстанців із більшості районів східного Алеппо. Цей наступ різко критикували ООН і західні уряди через численні жертви серед цивільного населення.

З 2012 року Алеппо було розділене на дві частини: західну контролювали сирійській урядові війська, східну – повстанці.