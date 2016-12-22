У Росії відібрали фінал кубка світу з ковзанярства

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) вирішив перенести фінальні змагання кубка світу 2017 року з ковзанярського спорту з російського Челябінська в інше місце і країну, які будуть визначені невдовзі.

«Рада Міжнародного союзу ковзанярів вважає, що в нинішні непрості часи і за надзвичайних обставин розважливим є не проводити нині такого заходу союзу в Росії», – мовиться в ухвалі.

При цьому ISU взяв до уваги дані недавно оприлюдненої другої частини міжнародного звіту про викриту в російському спорті державну програму застосування допінгу, а також заяву Міжнародного Олімпійського комітету з рекомендацією міжнародним федераціям із олімпійських зимових видів спорту заморозити підготовку до змагань на території Росії і активно шукати альтернативні місця їхнього проведення.

Як заявила також Рада ISU, окремо вона на початку наступного року розгляне й можливість перенести з Росії й інші міжнародні ковзанярські змагання, наразі планованій там у сезоні 2017/18 років.

Також у четвер Союз біатлоністів Росії сам відмовився від права провести в цій країні юнацький і молодіжний чемпіонати світу з біатлону 2017 року, що мали відбутися в місті Острові, і 8-й етап чемпіонату світу з біатлону, що був призначений у Тюмені.

Нове місце проведення цих змагань, що мають відбутися навесні, буде визначено пізніше, повідомили у Міжнародному союзі біатлоністів (IBU), на засіданні виконкому якого Росія оголосила про свою відмову.

На такий крок російський союз біатлоністів пішов через загрозу, що в нього примусово відберуть право проведення цих змагань, після заяв команд кількох країн про їхній бойкот і звинувачень на адресу 31 російського біатлоніста у вживанні допінгу.

Раніше через цю ж допінгову програму в Росії вже відібрали світовий чемпіонат із бобслею і скелетону 2017 року, що мав відбутися в Сочі.

Як з’ясувало міжнародне розслідування, в Росії протягом кількох років широко застосовувалася підтримувана російською державою програма вживання допінгу російськими спортсменами і приховування цього чи й підміни проб завдяки співпраці російських спецслужб і лабораторій.

7 грудня Міжнародний Олімпійський комітет продовжив санкції проти Росії, запроваджені через ці викриття, і повторив оголошений іще в липні заклик заморозити підготовку до змагань із олімпійських зимових видів спорту на території Росії і шукати інші місця їхнього проведення.