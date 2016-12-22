З часу анексії кримчани отримали 53 тисячі закордонних паспортів на материковій Україні

З 2014 по 2016 рік кримчани отримали 52 тисячі 910 закордонних паспортів українського зразка на території материкової частини України. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили у прес-службі державної міграційної служби України.

При цьому у 2014 році було оформлено 11,239 паспортів, у 2015 році українська міграційна служба видала кримчанам 25,091 закордонний паспорт, в 2016 році кількість виданих документів склала 16,580.

Жителі Криму – громадяни України можуть оформляти закордонні паспорти на рівних з жителями материкової України умовах при наявності всіх необхідних документів.

Раніше Євросоюз, США та інші країни, які не визнають російський статус Криму, заявили, що не пускатимуть до себе жителів Криму з російськими закордонними паспортами. Візу даватимуть лише за українськими закордонними паспортами.

У свою чергу, російський голова Криму Сергій Аксьонов заявив у 2015 році, що через деякий час жителі Криму зможуть виїжджати до країн, що перебувають у «шенгенській зоні», з російськими закордонними паспортами, які зараз країни Заходу не визнають.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму Росією 20 лютого 2014 року. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».