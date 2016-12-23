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23 грудня 2016, Київ 07:46
Новини | Події

Бойовики на Донбасі здійснили 22 обстріли за добу – штаб

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Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 22 грудня підтримувані Росією бойовики здійснили 22 обстріли, з яких три – по населеному пункту Миронівка в Донецькій області.

За цим повідомленням, сепаратисти зосередили вогонь на Донецькому напрямку, зокрема, на Світлодарській дузі, де двічі намагалися атакувати позиції ЗСУ. Як твердять українські військові, з артилерії калібру 122 міліметри та мінометів бойовики обстрілювали позиції в районі Луганського.

Обстріли також відбулися на Маріупольському та Луганському напрямках.

В угрупованні «ЛНР» заявляють, що українські військові 22 грудня відкрили артилерійський вогонь по позиціях бойовиків так званої «народної міліції» в районі Дебальцевого.

На лінії контакту сторін між вільною й окупованою частинами Донбасу вже кілька разів проголошували режим припинення вогню, востаннє з 15 вересня, але він щоразу порушувався. Cторони конфлікту звинувачують одна одну у порушенні режиму тиші.

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