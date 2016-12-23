До 74 зросло число померлих внаслідок вживання косметичного засобу в Росії

Російська влада повідомляє про зростання до 74 кількості жертв отруєння косметичним засобом «Глід» (російською – «Боярышник») в Іркутську.

Згідно з останніми даними місцевої влади, 31 отруєний залишається в лікарнях.

Тим часом, ще один випадок отруєння неякісним алкоголем зафіксований у другому за величиною місті регіону – Братську.

У справі про масове отруєння вже заарештовані 13 осіб. Поліція повідомила 22 грудня про вилучення понад 10 тисяч пляшок лосьйону із ягідним запахом в Іркутську.

З понеділка в Іркутську діє режим надзвичайної ситуації. У вівторок він запроваджений по всій області. Тимчасово заборонений продаж всіх спиртовмісних нехарчових рідин.

Масове отруєння концентратом для ванн «Боярышник», в якому міститься метиловий спирт, сталося в іркутському мікрорайоні Ново-Леніно. Постраждалі почали звертатися до лікарень з вечора 17 грудня.

21 грудня президент Росії Володимир Путін доручив уряду запровадити суворіші обмеження щодо виробництва та продажу парфумерії, лосьйонів і побутових миючих засобів, що містять спирт.

Отруєння сурогатним алкоголем поширені в Росії, де люди іноді п’ють речовини, що містять спирт і є дешевшими, ніж алкогольні напої.