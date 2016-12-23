ВООЗ заявляє про винайдення ефективної вакцини проти хвороби ебола

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила 23 грудня, що проведена в західноафриканській країні Гвінеї експертиза підтвердила високу ефективність експериментальної вакцини проти смертельного вірусу ебола.

За даними ВООЗ, після щеплення вакциною rVSV-ZEBOV понад п’яти тисяч людей упродовж 10 днів спостереження не було зафіксовано жодного нового випадку захворювання. Вакцина була запропонована людям, які перебували в тісному контакті із хворими.

Результати дослідження, як відзначив цього тижня в медичному журналі The Lancet помічник генерального директора ВООЗ Марі-Поль Кіні, «показують, що, коли станеться наступний спалах еболи, ми не будемо беззахисні».

За даними ВООЗ, станом на початок березня 2016 року було зареєстровано 11 тисяч 316 смертей внаслідок хвороби ебола, загалом випадків цієї хвороби зареєстрували 28 тисяч 639 за час останнього її спалаху, що почався 2014 року. Найбільше були вражені країни Західної Африки.

Хвороба ебола, яку викликає однойменний вірус ебола, призводить до гарячки й сильного болю, блювоти і проносу, порушення функції печінки й нирок і в деяких випадках до внутрішніх і зовнішніх крововиливів. Упродовж тижня-двох настає смерть майже в половини хворих. Дієвих вакцин і лікування наразі не існує. Передається вірус, як вважають, тільки шляхом фізичного контакту з хворими чи з продуктами їхньої життєдіяльності.