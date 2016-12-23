США сподіваються на довготривале перемир’я на Донбасі – Держдепартамент

США сподіваються на встановлення довготривалого перемир’я на Донбасі після оголошення сторін воєнного конфлікту про намір дотримуватися «режиму тиші» з опівночі 24 грудня. Про це 22 грудня заявив речник Держдепартаменту Джон Кербі.

«Сполучені Штати вітають заяву Тристоронньої контактної групи про домовленість щодо режиму припинення вогню на сході України у свята. Ми сподіваємося, що режим припинення вогню ознаменує початок стійкої тиші на лінії зіткнення, щоб дозволити українцям з обох сторін цієї лінії жити в мирі і безпеці», – наголосив речник Держдепартаменту.

Він також нагадав про нещодавню заяву, що у Сполучених Штатах «глибоко стурбовані останнім сплеском насильства на сході України, під час якого об’єднані російсько-сепаратистські сили здійснювали щоденні напади на українські позиції, використовуючи важке озброєння, яке заборонене Мінськими угодами».

«Ми наполегливо закликаємо Росію використати її вплив на сепаратистів, щоб зменшити рівень насильства, як це вже здійснювалось багато разів у минулому, а також дозволити доступ спостерігачам ОБСЄ», – наголосив Кірбі.

Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив 21 грудня в Мінську, що Тристороння контактна група і підтримувані Росією бойовики погодилися на оголошення режиму припинення вогню на Донбасі з півночі 24 грудня.

Упродовж 18 і 19 грудня на Світлодарській дузі, яка прилягає до окупованого російсько-сепаратистськими військами міста Дебальцеве Донецької області, тривали сильні бої. 20 грудня бойові дії тривали з меншою інтенсивністю. Внаслідок контратаки українські військові захопили два опорних пункти бойовиків у районі села Калинівка та Світлодарського водосховища. Бойові дії на Світлодарській дузі тривають досі.