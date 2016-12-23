Адміністрація Обами скасувала обов’язкову реєстрацію чоловіків-іммігрантів з мусульманських держав

Адміністрація Обами заявила, що скасовує правила, які колись вимагали від чоловіків із 25 країн із мусульманською більшістю після прибуття до США реєструватися в державних органах. Формальне скасування цієї норми слідує за фактичною відмовою від неї з 2011 року.

Ця система, запроваджена після терактів 11 вересня 2001 року, вимагала від чоловіків віком старше 16 років з більш як 20 країн (переважно мусульманських, у тому числі – із Сирії, Іраку та Афганістану) реєструватися в імміграційних органах одразу після прибуття до США і з певними інтервалами після цього. Крім того, закон вимагає, щоб ці люди здавали відбитки пальців і були сфотографовані. Згодом такі іммігранти мали інформувати уряд про своє пересування в межах країни.

Обраний президент США Дональд Трамп 21 грудня повторив свою обіцянку поновити реєстрацію іммігрантів із мусульманських країн і навіть, можливо, тимчасово заборонити їм в’їзд до країни. Через дії адміністрації Обами йому доведеться починати реалізацію своїх планів із нуля, коли він вступить на посаду в наступному місяці.