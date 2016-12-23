Німецька поліція заарештувала двох підозрюваних у плануванні нападу на торговельний центр

Німецька поліція повідомила про затримання вночі 23 грудня двох народжених у Косові братів, які нібито планували напад на торговельний центр у західній частині Німеччини. Підозрювані віком 28 та 31 рік були заарештовані в місті Дуйсбург після отримання даних від розвідувальних служб, ідеться в заяві поліції.

Поліція припускає, що ці чоловіки могли планувати напад на торговий центр Centro в сусідньому місті Обергаузені в західнонімецькій землі Північний Рейн-Вестфалія.

Торговельний центр Centro є одним із найбільших в Німеччині: тут розташовані близько 250 магазинів, які зазвичай переповнені напередодні Різдва. Поліцейські кажуть, що вони збільшили свою присутність у торговельному центрі та прилеглому до нього різдвяному ринку.

Наразі незрозуміло, чи є якийсь зв’язок цього затримання з нападом на різдвяний ярмарок у Берліні 19 грудня, внаслідок якого загинули 12 людей. Поліція продовжує шукати тунісця, підозрюваного у зв’язку з цим нападом.