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23 грудня 2016, Київ 11:35
Новини | Міжнародні

Спостерігачі повідомляють про десятки цивільних жертв турецьких авіаударів у Сирії

Бойові дії в місті Аль-Баб на півночі Сирії, листопад 2016 року

Бойові дії в місті Аль-Баб на півночі Сирії, листопад 2016 року

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Щонайменше 88 цивільних, включно із дітьми, загинули за останню добу внаслідок турецьких повітряних ударів у північній Сирії, заявила 23 грудня базована у Великій Британії організація «Сирійська обсерваторія з прав людини».

За цими даними, авіаналіт на розташоване неподалік турецького кордону і місто Аль-Баб розпочався зранку 22 грудня і тривали й на наступний день. Спостерігачі твердять, що серед загиблих є принаймні 21 дитина.

Місто Аль-Баб контролює угруповання «Ісламська держава».

Повітряні удари розпочалися після оприлюднення ісламістами відео, яке демонструє нібито спалення живцем двох полонених турецьких солдатів.

Спостерігачі назвали ці повітряні нальоти найбільш смертоносними від серпня, коли Анкара надіслала сухопутні війська, щоб звільнити прикордонну зону від бойовиків угруповання «Ісламська держава» і приборкати територіальну експансію сирійських курдів.

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