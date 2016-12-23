В уряді запевняють, що енергетична система України готова до «будь-яких» морозів

Українська енергетична система повністю готова до зими, заявив міністр енергетики України Ігор Насалик під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«На сьогоднішній день об’єднана енергетична система працює в повному режимі, ми готові до будь-яких температурних режимів, забезпечені повністю всіми енергетичними ресурсами, споживачі і промисловість можуть спати спокійно без будь-яких зауважень», – заявив він.

Насалик також запевнив, що Україна і надалі зменшуватиме свою залежність від зовнішніх енергоносіїв.

«Протягом трьох років енергетична система України, зокрема, теплова генерація, позбудеться залежності від антрацитової групи вугілля», – додав він.

Раніше віце-прем’єр-міністр з питань АТО і окупованих територій Володимир Кістіон заявляв, що Україна закуповує з окупованих територій Донбасу до дев’яти мільйонів тонн вугілля на рік.