Путін проводить щорічну підсумкову прес-конференцію

Президент Росії Володимир Путін 23 грудня проводить щорічну велику прес-конференцію.

На 12-й такий захід зібралися 1500 журналістів із Росії і з-за кордону. Прес-конференцію вперше відклали на добу, бо 22 грудня Путін брав участь в церемонії прощання з убитим в Туреччині російським послом Андрієм Карловим.

Очікується, що на прес-конференції будуть підняті питання економіки, соціальних зобов’язань, російсько-американських відносин, сирійської війни і ситуації в Україні.

Регламенту у прес-конференції немає. Рішення про завершення ухвалює сам Путін.

Перша подібна зустріч в 2001 році була найкоротшою за часом – всього одну годину 33 хвилини. У 2008 році Путін відповідав питання 4 години 40 хвилин. У грудні 2015 року прес-конференція тривала трохи більше ніж три години.