Поліція Австралії затримала 5 людей за підозрою в підготовці теракту на Різдво

Поліція Австралії заявляє про затримання п’яти підозрюваних у плануванні серії вибухів на Різдво в центрі другого за величиною міста країни, Мельбурна. Як повідомляє влада країни 23 грудня, підозрювані діяли за інструкціями екстремістського угруповання «Ісламська держава» і планували напади на залізничному вокзалі, сусідній площі і в соборі святого Павла у Мельбурні.

Як повідомили в поліції, спочатку затриманих було семеро, але двох із них відпустили без висунення звинувачень.

П’ятеро чоловіків віком від 21 до 26 років залишаються під вартою. Імена цих осіб не називають. За даними поліції, четверо з них народилися в Австралії, п’ятий – народився в Єгипті і має єгипетське і австралійське громадянство.

Як заявили в поліції, під час проведеної операції вдалося нейтралізувати загрозу нападу.

Арешти в Австралії відбулися після того, як нападник на вантажівці в’їхав у різдвяний ярмарок у Берліні 19 грудня, внаслідок чого загинули 12 людей.