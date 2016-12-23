Суддя, який хоче стати суддею ВСУ, раніше фігурував у справі щодо хабара – «Схеми»

Суддя Апеляційного суду Києва Дмитро Гаращенко, якого допустили до конкурсу на посаду судді Верховного суду України, раніше фігурував у справі з хабарем. Також цей суддя розглядав судові справи, де однією зі сторін була державна компанія, тендери в якої вигравала фірма дружини цього судді, йдеться у розслідуванні програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і каналу «UA:Перший».

Нещодавно суддя Дмитро Гаращенко подав свої документи на участь у конкурсі на посаду судді Верховного суду України. На сайті Вищої кваліфікаційної комісії зазначено, що він допущений до конкурсу, який відбудеться наступного року.

Утім, як зазначають журналісти, у травні під час співбесіди на переатестації суддів у Вищій кваліфікаційній комісії з’ясувалося, що СБУ раніше складала адмінпротокол щодо хабара, де фігурував суддя Дмитро Гаращенко.

Під час співбесіди суддя інформував, що слідством не було з’ясовано, хто кому давав гроші. «Не було встановлено, чи я надавав хабар, чи надавали мені», – розповів членам комісії суддя.

Справа про хабар є в судовому реєстрі. Випадок стався у 2009 році під час роботи Гаращенка на посаді судді Київського районного суду Одеси.

Згідно з поясненнями юриста комунального підприємства «Домоуправління №18», наданим під час слухань справи, він, перебуваючи в робочому кабінеті судді, нібито передав йому незаконну матеріальну винагороду в розмірі 200 доларів США за прискорення розгляду судових справ.

У судовому реєстрі зазначено, що згодом до справи був долучений і відеозапис, а прокуратура встановила юридичний факт отримання суддею Гаращенком незаконної матеріальної винагороди.

Колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів після співбесіди цього судді в рамках переатестації оголосила перерву для додаткової перевірки цього суді.

А через два місяці членами цієї комісії було ухвалене рішення, що суддя Дмитро Гаращенко здатен здійснювати правосуддя.

«Ніяких наслідків юридичних адмінпротокол не мав. Більше того, до співробітників СБУ Одеської області були вжиті заходи прокурорського реагування з приводу їхніх незаконних дій. Тому що в житті воно не все так просто виходить. І, на жаль, працівники наших правоохоронних органів також не святі – не тільки судді», – зазначив у коментарі «Схемам» член Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрій Василенко.

«Схеми» також з’ясували, що ТОВ «Єй-Пі Інженірінг», де дружина судді Гаращенка Марина Гайду є співзасновником, часто перемагає у тендерах, які організовує «Укргазвидобування». Постачає на цю державну компанію різні прилади. А нещодавно отримала статус офіційного контрагента «Укргазвидобування» на 2017 рік.

При цьому її чоловік суддя Київського апеляційного суду Гаращенко розглядав справи, де однією зі сторін виступала саме компанія «Укргазвидобування».

Сам суддя каже, що нічого не знає про конфлікт інтересів: «Ні, в мене нема ніякого конфлікту інтересів і я ніякого відношення до того, що стосується бізнесу і чим займається моя дружина, цими питаннями я не цікавлюсь. Те, що стосується моєї роботи, це моя робота».