Путін про ймовірність дострокових виборів президента Росії: «можливо, але не доцільно»

Президент Росії Володимир Путін заявляє про недоцільність проведення дострокових президентських виборів у цій країні в 2017 році.

«Можливо, але недоцільно», – відповів Путін на питання про ймовірність проведення таких виборів під час щорічної підсумкової прес-конференції 23 грудня в Москві.

Раніше цього місяця голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова заявила, що проведення у 2017 році дострокових президентських виборів у Росії «неможливе технічно».

Припущення про перенесення виборів у Росії почали обговорювати в російських ЗМІ у вересні в зв’язку з запланованим в проекті бюджету на 2017 рік виділенням 15 мільярдів рублів для Центрвиборчкому. Тоді Памфілова спростувала ці чутки. Повідомлення про дострокові вибори неодноразово спростовували і в Кремлі.

Президент Росії Володимир Путін раніше заявляв, що ще не вирішив, чи буде він вкотре балотуватися на посаду глави держави. У середині листопада джерела російського телеканалу «Дождь» повідомляли, що в Кремлі обговорювали план провести вибори президента Росії не в березні 2018 року, коли офіційно закінчиться термін повноважень Володимира Путіна, а на рік раніше – навесні 2017 року. Однак від цієї ідеї нібито відмовилися після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.