ЗМІ: берлінського нападника застрелила поліція Мілана

Поліція італійського Мілана застрелила підозрюваного в нападі на різдвяний ярмарок в Берліні, повідомляють західні новинні агенції з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За повідомленням, поліція зупинила автомобіль, в якому їхав Амрі, близько третьої години ночі для звичайної перевірки. Амрі дістав зброю, почалася стрілянина, внаслідок якої він загинув.

Влада Німеччини поки що не коментували це повідомлення.

19 грудня ввечері вантажівка, якою, за даними слідчих, керував 24-річний біженець із Тунісу Аніс Амрі, в’їхав у натовп, що зібрався на різдвяному ярмарку в центрі Берліна. Загинули 12 людей, близько 50 – поранені.

Спочатку поліція затримала за підозрою в скоєнні злочину біженця з Пакистану, але згодом відпустила його через брак доказів. Пізніше в поліції заявили, що шукають Аніса Амрі, чиї документи виявили при обшуку вантажівки.