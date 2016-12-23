Міноборони: 1 військовий поранений через обстріл позицій біля Водяного

Міністерство оборони України повідомляє про поранення одного військового внаслідок обстрілу бойовиків позицій українських силовиків в районі Водяного на Донеччині.

«Зранку, 23 грудня, в районі населеного пункту Водяне, що на Донеччині, відбулося бойове зіткнення. До спостережного пункту українських військовослужбовців підступила ворожа група у кількості восьми осіб та відкрила вогонь у сторону українських бійців. Бійці Збройних сил України відкрили вогонь у відповідь, після чого противник відступив», – йдеться в повідомленні.

На лінії контакту сторін між вільною й окупованою частинами Донбасу вже кілька разів проголошували режим припинення вогню, востаннє з 15 вересня, але він щоразу порушувався. Cторони конфлікту звинувачують одна одну у порушенні режиму тиші.